Controlli mirati da parte della Polizia locale di Turbigo per quanto riguarda i veicoli abitualmente utilizzati per il trasposto di cose e persone atte al volantinaggio.

'Stop' ai furgoni irregolari. Controlli mirati da parte della Polizia locale di Turbigo per quanto riguarda, appunto, i veicoli abitualmente utilizzati per il trasposto di cose e persone atte al volantinaggio. "Un servizio che stiamo svolgendo in maniera costante e quotidiana, in quanto questi mezzi transitano e stazionano sia all’interno del centro abitato che lungo la Statale 341 e non sempre danno il sentore di essere sicuri e in regole - spiega il comandante Fabrizio Rudoni". Così, ecco che, appunto, qualche giorno fa, gli agenti del comando di piazza Bonomi hanno fatto scattare l'operazione. "In totale - continua il responsabile dei Vigili turbighesi - sono stati verificati 18 autocarri per uso promiscuo. E molti di questi, seppure in regola con la copertura assicurativa e con la revisione, erano, però, in condizioni al limite dell’accettabile con penumatici lisci, pezzi di carrozzeria ammalorati e dispositivi obbligatori (specchi retrovisori esterni, fanali, ecc...) guasti o mancanti. Ad oggi (ma siamo solo all’inizio), quindi, sono state elevate 12 sanzioni amministrative pecuniarie (per circa 3 mila euro complessive) e otto veicoli sono stati segnalati al Dipartimento Trasporti Terresti per il provvedimento di revisione singola". Da sottolineare che diversi furgoni, come detto, si trovavano su suolo pubblico o circolavano gravati da fermi amministrativi dovuti ad omesso pagamento di imposte e tributi. "Anche in questo caso sono state fatti gli appositi verbali e (cosa ben più pratica) quando possibile, i veicoli sono stati tolti dalla disponibilità degli utilizzatori informando di ciò i titolari dei crediti. Tale attività, comunque, adesso proseguirà per step, affinché nel minor tempo possibile il territorio comunale venga in qualche modo 'ripulito' da simili situazioni. Nessuna vessazione, ci tengo a precisare, nei confronti di chi lavora con questi autocarri, a patto che siano in regola e sicuri per la circolazione". Ma non è finita qui, perché, durante i vari accertamenti, sono stati elevate anche 4 verbali per omesso rispetto delle normative Covid ed è stato segnalato ad altro comando di Polizia Locale del Castanese la presenza di attività di officina meccanica probabilmente abusiva. "Nel frattempo - conclude il comandante - sono in corso ulteriori accertamenti nell’ambito delle revisioni, o meglio, sulle modalità di verifica dei veicoli. In questo caso i tempi di indagine sono più lunghi e meticolosi, ma non si esclude possano scaturire procedimenti di carattere penale".

