Progetto CUSTOM-ME

Un concept d’arredo rivoluzionario che scardina gli stereotipi della carta da parati per innovare e rinnovare qualsiasi ambiente.

CUSTOM-ME è la proposta di Instabilelab per soddisfare la creatività e ogni tipo di esigenza progettuale del professionista dell’interior. Si tratta di un nuovo strumento per ideare gli ambienti in modo innovativo e fuori dai soliti cliché compositivi: con CUSTOM-ME è infatti possibile realizzare, per qualunque ambiente, progetti completi e coordinati che coinvolgono pareti, pavimenti, tessuti, lampade e tanti altri complementi. Questi ultimi (poltroncine, lampade, consolle, tavolini, tappeti etc) sono prodotti a catalogo, realizzati da artigiani italiani e a chilometro zero e vestibili con le innumerevoli ed esclusive grafiche proposte dall’azienda veneziana.

Sin dalla sua fondazione, Instabilelab realizza grafiche, carte da parati e concept d’arredo di grande resa estetica coniugati all’alta originalità e qualità del prodotto. Il costante studio di materiali, innovativi supporti e tecnologie di stampa ha portato via via l’azienda veneziana a studiare e a lanciare sul mercato questo rivoluzionario strumento progettuale.

Perfetto e unico per il contract (ma adatto anche per l’home) CUSTOM-ME è un programma d’arredo dall’altissimo tasso di personalizzazione, in grado di innovare o rinnovare qualsiasi stanza con interventi limitati. Un progetto completo, capace di rivestire e customizzare completamente i diversi ambienti dell’habitat come la camera da letto, il bagno, il living, hall, spazi comuni e molto altro. Il catalogo generale di Instabilelab offre difatti carte da parati facilmente applicabili, lavabili, adatte a ridurre i rumori (Acustica), resistenti all’acqua, alle intemperie (per rivestimenti esterni), al calpestio (per pavimenti), antibatteriche (le carte in fibra di vetro ne garantiscono l’abbattimento al 99%) e ignifughe.

L’altro grande plus dell’azienda è l’assoluta originalità e l’inarrestabile estro delle grafiche a catalogo rinnovate di continuo. Instabilelab studia da sempre proposte di grande resa estetica, mai concept ordinari - ma sempre ricercati, a volte irriverenti - che alla grafica uniscono anche la garanzia su colore e materiali. Tutte utilizzabili anche per CUSTOM-ME per realizzare sofisticati continuum grafici di immagini che “scivolano” dalla parete spostandosi di oggetto in oggetto e di prodotto in prodotto per risultati sorprendenti.

A gennaio 2021 l’azienda presenta un nuovo, inedito e ricco catalogo dedicato al progetto CUSTOM- ME proposto in una rinnovata veste ancora più raffinata e leggibile.

Con CUSTOM-ME continua il costante cammino di ricerca di Instabilelab improntato ad un design sempre all’avanguardia che unisce forte creatività e perfetta industrializzazione.

