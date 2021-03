La Val Camonica con Raspelli

Latte e formaggi, mieli, vini ed uva, frutta e verdura, farine e cereali : tanti prodotti arriveranno a casa, visite guidate nelle aziende agricole, pic nic e merende sul posto, "scuole di agricoltura", soggiorni nel verde .

PROGETTO ADÒTTAMI è un'iniziativa proposta da Loretta Tabarini-PromAzioni360 di Boario Terme(Brescia), con il patrocinio di Coldiretti, Confagricoltura e Darfense Agricoltori, a favore di una realtà che coinvolge allevatori e agricoltori, con l'obiettivo di aiutarli a sostenere i costi di un'attività sempre più rara e onerosa.

Il progetto ADÒTTAMI ha lo scopo di valorizzare le piccole aziende agricole ,i loro prodotti , la ristorazione, l'accoglienza ed il turismo: è sufficiente scegliere chi/cosa ADOTTARE sulle pagine Facebook o Instagram di ADÒTTAMI PROGETTO ADOZIONI e ADÒTTAMI LA MUCCA /ADOTTAMI L'APE REGINA/ ADOTTAMI L'ORTO/ADOTTAMI IL CAMPO /ADOTTAMI LA VIGNA dove si possono visionare le foto dei prodotti, dei territori, delle location aziendali e dove, ogni settimana, vengono segnalate nuove aziende con nuove adozioni.

In seguito, chiamando Loretta Tabarini -PromAzioni360 (339.8824098) o scrivendo a loretabarini [at] hotmail [dot] it si potrà richiedere il Patto di Adozione che verrà inviato tramite email e, in cambio di una somma mensile, semestrale o annuale ,ricevere a casa una confezione mista di prodotti a Km 0, altamente selezionati. In questo modo non solo si aiuterà il sostentamento dell'animale adottato o la coltivazione del terreno o dell'albero ,ma anche si contribuirà a conservare le tradizioni di un lavoro antico, salvaguardando la natura ed il territorio. All'iniziativa di Loretta Tabarini, "locomotiva"della valle Camonica, ha aderito con entusiasmo il giornalista Edoardo Raspelli, il " cronista della gastronomia" che, dopo 20 anni e 614 puntate alla conduzione di Melaverde su Canale 5, sta preparando per Canale Italia e Sky L'ITALIA CHE MI PIACE- IN VIAGGIO CON RASPELLI, prodotto da Fabrizio Berlincioni e Stefano Costa.

Per gli Adottanti sono previsti alcuni appuntamenti annuali: "FESTA DELL' ADOTTANTE", in cui i «genitori adottivi» potranno «incontrare» il loro Adottato nel suo habitat naturale e visitare le aziende, le malghe o facendo aperitivi e pic-nic sui prati di montagna e sotto le stelle, degustando i prodotti tipici delle aziende Inserite nel circuito ADOTTAMI.

Gli Adottanti potranno anche soggiornare sul territorio usufruendo di originali PACCHETTI TURISTICI PERSONALIZZATI , con info su dove alloggiare, sui migliori ristoranti e agriturismo, gite con guide, noleggio bike...

Vengono accettate adozioni da tutto il territorio italiano ed europeo ma, in questi giorni , sono state ricevuto richieste da Dubai e da New York.

Il progetto propone anche PACCHETTI DEDICATI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI con : Adozioni di Classe, Feste dell'Adottante con i genitori e Gite Scolastiche in azienda, malghe e montagna.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

ADOTTAMI

Idea progettuale di

Loretta Tabarini-PromAzioni360

339 8824098

loretabarini [at] hotmail [dot] it

