Raspelli a Bolzano per le mele

La Festa della Mela animerà il centro e le strade di Bolzano tra stand informativi, musica, spettacoli, piatti gustosi e tanto approfondimento scientifico e culturale.

Per la prima volta in piazza Walther, organizzata dall' Azienda di Soggiorno e dal Consorzio Mele Alto Adige, la festa dedicata ad una perla della produzione altoatesina. La Festa della Mela animerà il centro e le strade di Bolzano tra stand informativi, musica, spettacoli, piatti gustosi e tanto approfondimento scientifico e culturale.

"Capitale della mela": il titolo che Bolzano si è guadagnata sul campo va confermato ogni anno. Un ruolo importante in questo lo svolge l'Azienda di Soggiorno del capoluogo con la Apfelfesta che quest'anno sarà da giovedì 27 ottobre a domenica 30, insieme al Consorzio Mele Alto Adige e con il patrocinio del Comune di Bolzano. Un intero weekend lungo che sarà totalmente focalizzato sulla mela altoatesina, innegabilmente uno dei prodotti di punta del territorio per quantità e, soprattutto, qualità.

Tra le migliaia di visitatori previsti anche Edoardo Raspelli che, affiancato da Isabella Saladino, registrerà una parte del suo programma L'ITALIA CHE MI PIACE...IN VIAGGIO CON RASPELLI che andrà in onda (oltre che su Canale Europa ed alcune delle altre emittenti della prima edizione) anche su AlmaTV (recente unione di AliceTV e MarcoPolo TV).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!