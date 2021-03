Volontari per i vaccini

Dal prestare servizio al punto vaccinazioni dell’Ospedale di Cuggiono ai servizi per i cittadini che devono raggiungere le sedi vaccinali. L'impegno dell'Azzurra Soccorso.

Il 2020 è stato un anno duro e impegnativo, sia dal punto di vista personale che associativo. Il 2021 si è aperto con le speranze, le vaccinazioni per i volontari... ma ora che siamo entrati nella ‘terza ondata’, continua la voglia di aiutare per i volontari dell’Azzurra Soccorso cuggionese. Dal prestare servizio al punto vaccinazioni dell’Ospedale di Cuggiono ai servizi per i cittadini che devono raggiungere le sedi vaccinali. “Collaborando con il sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti ci siamo resi disponibili ad agevolare gli ‘over 80’, attraverso un servizio di trasporto dedicato (679 persone, residenti nel Comune) ai non autosufficienti o con problematiche particolari, così come presenza fissa in Ospedale. Al momento sono impiegati 4 volontari, tutti i pomeriggi”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro