'Vanzaghello in fiore' fa il bis

Seconda edizione del concorso 'Vanzaghello in fiore'. L'iniziativa è aperta a residenti, operatori commerciali e associazioni. Decorazioni floreali per abbellire il paese.

Abbellire il paese con decori floreali di giardini, davanzali e negozi, contribuendo al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano. E, allora, ecco che anche quest'anno l’Amministrazione Comunale di Vanzaghello ha deciso di promuovere il concorso 'Vanzaghello in fiore'. "La cura degli spazi verdi, privati e pubblici, è un elemento che favorisce il senso di appartenenza alla comunità e svolge una funzione educativa e di sensibilizzazione ai temi ambientali - scrivono proprio dal Comune". Più nello specifico, poi, l'iniziativa è aperta a residenti, operatori commerciali e associazioni che nella cittadina del Castanese dispongono, appunto, di un balcone, un’aiuola, un davanzale, un terrazzo, un giardino privato o una vetrina fronte strada comunale di qualsiasi genere e dimensione, e che si impegnano, a proprie spese, ad allestire con piante e fiori; ancora, la manifestazione è divisa in due categorie, ossia balconi, aiuole, davanzali, terrazzi e giardini privati fioriti oppure vetrine fiorite. Mentre per quanto riguarda la partecipazione, è gratuita, con le iscrizioni che potranno essere effettuate tramite apposito modulo disponibile nel sito del Comune di Vanzaghello, da inviare successivamente via mail all’indirizzo info [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it entro il 9 maggio (i partecipanti dovranno allegare alla domanda fino ad un massimo di 3 fotografie delle decorazioni floreali). E un apposita giuria, infine, valuterà le stesse decorazioni.

