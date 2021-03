Disegni e lettere per i papà

"Tanti auguri papà"... perché la pandemia non ferma la voglia di festeggiarli e farli festeggiare, soprattutto, ai più piccoli. A Turbigo, due iniziative, allora, social per le scuole.

"Tanti auguri papà"... perché la pandemia non ferma la voglia di festeggiarli e farli festeggiare, soprattutto, ai più piccoli. E anche se non si potrà stare assieme, non per questo l'Amministrazione comunale di Turbigo ha voluto rinunciare all'appuntamento. Bambini, allora, tocca a voi; due le iniziative pensate: la prima 'Un disegno per la festa del papà', rivolta agli alunni della Primaria, che avranno modo di realizzare un disegno su un foglio in formato A4 che abbia come tema “'o e il mio papà'. Quindi, per i ragazzi della Secondaria di primo grado, ecco 'Caro papà di scrivo', ovvero preparate una lettera rivolta ad un papà - il proprio oppure di fantasia - senza alcun limite di lunghezza o contenuti, eventualmente accompagnata da elementi grafici. Il tutto, ovviamente, sarà social. "I partecipanti di entrambe le iniziative dovranno far pervenire gli elaborati all’indirizzo mail festapapa [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it entro le 12 di giovedì 18 marzo, per poi essere caricati sulla pagina Facebook del Comune nella giornata di venerdì 19 marzo - scrivono il sindaco Christian Garavaglia e gli assessori Manila Leoni e Mattia Chiandotto - L'invito è a partecipare numerosi e, per quanto possibile data zona rossa, continuare a sostenere le nostre attività commerciali anche per i regali ai nostri super papà".

