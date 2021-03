Ex Coop e piazza

I lavori sono in buono stato di avanzamento. E, passo passo, condurranno i locali dell'ex cooperativa San Martino. In parallelo, poi, gli interventi in piazza San Michele.

I lavori sono in buono stato di avanzamento. E, passo passo, condurranno i locali dell'ex cooperativa San Martino a diventare il nuovo tempio dei libri dei cittadini di Magnago in sostituzione della struttura situata all'interno del parco Lambruschini. La riqualificazione, fortemente voluta dalla giunta del sindaco Carla Picco, ha preso il via con decisione. "Sistemata l'area di via don Checchi - si legge nella relazione del Comune - dove mancano solo le piantumazioni, gli interventi si concentrano ora sulla piazza san Michele e vanno a braccetto con quelli di ristrutturazione dell'edificio della ex Coop San Martino che ospiteranno la nuova biblioteca e il nuovo centro civico". Non solo un nuovo polo culturale in città, ma anche un occhio significativo all'aspetto ambientale. "Il progetto - prosegue il Comune - prevede una piazza più verde, con nuove alberature, arbusti e fiori, ci saranno nuove sedute e panchine e quindi sarà una piazza più accogliente e vivibile". Si preannuncia insomma un nuovo corso per il fulcro della socialità magnaghese con un intervento in grado di armonizzarsi con la presenza della chiesa e di coniugare quindi a dovere l'aspetto culturale ludico con quello spirituale. Per Magnago e la sua città si tratta di un indubbio valore aggiunto.

