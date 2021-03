Il primo romanzo di Viviana

A breve distanza dal primo successo editoriale, Viviana Fornaro torna nelle librerie. "A grande sorpresa arriva 'A.A.a cercasi partner con lo stesso nome', il mio primo romanzo rosa".

A pochi mesi dalla pubblicazione del suo primo libro, continua il successo editoriale di Viviana Fornaro. "A grande sorpresa arriva 'A.A.a cercasi partner con lo stesso nome' - ci spiega - Il mio primo romanzo rosa, secondo se ricordiamo il successo autobiografico dal nome 'A bordo di un arcobaleno', è stato realizzato secondo la mia fantasia, libera nelle restrizioni a cui siamo soggetti".

Un'opera che, stando alla premesse e al successo del primo elaborato, sarà sicuramente interessante e ricca di spunti. E di fantasia. "E di immaginario si parla: A.A.a (volutamente con l'ultima lettera minuscola, poiché nelle prime due lettere si trovano le iniziali dei protagonisti), è stato scritto parola dopo parola, fantasia su fantasia, nell'arco temporale di tre settimane. Non esagero sulla tempistica, è la realtà. Ma quando l'arte chiama, occorre rispondere e lasciarsi trasportare. Non potendo Mi sono messa all'opera ed ho sviluppato quello che avevo stampato in testa, un mattino di inizio gennaio. In concomitanza, usciva 'A bordo di un arcobaleno' e così ho lasciato quella lampadina accesa sul foglio che ho prontamente ripreso successivamente. Ne è uscito un nuovo (capo)lavoro".

E la strana immagine in copertina? "L'idea della carrozza che traina l'aereo, vuole essere un omaggio a tutte quelle donne forti e nel paradosso più esteso, riescono addirittura a trasportare un aereo".

