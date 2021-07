'Vivienne': le interviste di Viviana

Il terzo libro in poco meno di un anno è Viviana Fornaro Brambilla un 'viaggio' all'interno del suo percorso giornalistico, con gli incontri, le persone, le storie, più significative incontrate in dieci anni di lavoro.

"In questo mio terzo parto letterario, ho scelto di premiare alcune delle storie più entusiasmanti che riprendono le fila del periodo storico che stiamo vivendo, tra Astra-Zeneca, Moderna, Pfizer e richiami al seguito - spiega la stessa autrice nella presentazione dell'opera - Come dice Enrico Brignano, il suo secondo-genito in arrivo lo chiamerà Niccolò Niccolò, poiché col richiamo si girerà sicuramente. Persone brillanti e spente, caparbie e disperate, colte o contadine, nel mio percorso ognuna di esse mi ha nutrito di fascino e cultura, indistintamente e senza il "copia e incolla". Da esse ho tratto la vera natura dell'originalità. Ho imparato che il titolo scolastico non è tutto, che la voglia di fare supera le barriere e che la verità viene a galla. L'informazione ha un compito non facile e spesso criticato, ma pur sempre attendibile. Certo, dipende dalla penna ma vi assicuro che i giornali di paese non possono correre il rischio di tirare giù la saracinesca. Li conoscono tutti, dal panettiere al primo cittadino e a differenza di testate nazionali, i citofoni sono alla portata collettiva. Se sbagli ti chiamano e reclamano il pezzo, articolo in gergo, mentre se svolgi correttamente il tuo operato, questi si ricorderanno di te."

Il testo è disponibile in versione cartacea e digitale sui principali circuiti: Ibs, Amazon, Mondadori store, Libreria universitaria, La Feltrinelli, Google books, ebay, Hoepli, UNIlibro, Giunti.

