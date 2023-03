In poche settimane, già molti eventi, incontri con gli autori, firmacopie, appuntamenti per bambini, hanno scandito i weekend della nuova libreria di Viviana e Fabrizio. Ora spazio invece ai corsi di Mindfulness e Meditazione.

Una nuova e innovativa realtà dove trovare spazio per lo svago, la cultura, la 'crescita' della persona a 360 gradi. Stiamo parlando della libreria 'Booklet Magenta' aperta dallo scorso febbraio in via Cattaneo 59 a Magenta.

Sì, avete letto bene, proprio momenti per meditare e riscoprire sè stessi con Alessandro De Vecchi, istruttore qualificato 'Mindfulness Educators' ed autore di libri inerenti al tema.

"Familiarizzare con l'unico tempo che abbiamo: il presente - spiega l'autore - vivendo nel qui ed ora. In questo percorso graduale si possono apprendere, e far propri, gli strumenti umani che funzinonano da antidoti innati all'ansia per il futuro o il biasimo per il passato, ai disturbi dettati dalla frenesia e dal carico delle aspettative esteriori. La meditazione consapevole è uno strumento universale, laico, che non richiede alcune adesione fideistica e ci consente di migliorare il nostro approccio con il quotidiano".

Gli incontri si svolgeranno il 25 marzo; 1, 15, 22, 29 aprile; 6 maggio. Dalle 18 alle 19.30. Per informazioni e prenotazioni 3757359235

