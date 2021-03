Inveruno: lutto in Comune

"Abbiamo perso il nostro Vigile, Collega, Amico Marco Selmo. Vi chiedo comprensione. NON recatevi in Comune se non per vera ed estrema urgenza".

Un messaggio semplice e conciso, perchè in una giornata come questa, non servono davvero parole: "Oggi il Comune di Inveruno è in lutto - scrive l'Amministrazione - Abbiamo perso il nostro Vigile, Collega, Amico Marco Selmo.

In questo momento di profondo dolore siamo vicini alla famiglia.

Vi chiedo comprensione.

NON recatevi in Comune se non per vera ed estrema urgenza".

