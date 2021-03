Villa Annoni rimane aperta

Il grande parco di Villa Annoni, secondo 'chiuso' solo a Villa Reale di Monza in Lombardia, è e rimane aperto al pubblico.

Un parco immenso, stupendo, curato nei dettagli dai tanti volontari che in queste settimane si sono prodigati per renderlo ancora più vivibile, lavorando per riscoprirne parti e luoghi ancora poco conosciuti. Il grande parco di Villa Annoni, secondo 'chiuso' solo a Villa Reale di Monza in Lombardia, è e rimane aperto al pubblico. Purtroppo, con le nuove norme di 'arancione rinforzato' non è però più fruibile la parte dei giochi per bambini (che erano già state limitate per i giochi più di contatto).

"Il Parco di Villa Annoni, con marzo, ha ripreso le sue aperture settimanali dalle 9.00 alle 18.30 - ha commentato Marco Alberto Donandoni - I Volontari hanno cercato di rendere l'apertura accogliente al massimo grado, pulendo tutto per benino da rami, rovi, edere e foglie morte, rinvigorendo anche la popolazione dei pavoni con nuovi arrivi. E preparando anche alcuni eventi che mano a mano vi racconteremo".

Suggestive e da scoprire le 'opere' realizzate con materiale 'verde'... un percorso artistico tra natura e cultura, davvero da ammirare!

