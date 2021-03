Il nuovo Istituto di studi e ricerche nasce come una sezione del Museo Storico Civico cuggionese.

Cuggiono arricchisce la sua offerta di servizi con l’istituzione di un Centro Documentale di Storia Locale. Il nuovo Istituto di studi e ricerche nasce come una sezione del Museo Storico Civico - attivo nel comune del Parco del Ticino sin dal 1980 - ed ha sede in alcune delle sale della settecentesca Villa Annoni. Il suo scopo è quello di approfondire gli aspetti storici, culturali, artistici e fotografici del Territorio che va da Sesto Calende ad Abbiategrasso.

Il Centro, che gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale, è composto da quattro sezioni: archivio della famiglia Bossi (raccolta di documenti relativi all’omonima filanda attiva sin dall’800); raccolta di fotografie e cartoline d’epoca; raccolta storica di giornali e riviste del ‘900; fondo bibliografico Terre del Ticino.

È proprio su quest’ultimo aspetto che si sta concentrando attualmente il lavoro di valorizzazione. La raccolta di libri è attualmente composta per la maggior parte da volumi riguardanti la storia locale. Partendo da questa evidenza si è allora pensato – anche in sintonia e coerenza con gli scopi istituzionali del museo – di incrementare il numero di volumi su questo argomento, trasformando la raccolta in un fondo bibliografico territoriale. Molti dei testi di storia locale, editi da Comuni, Parrocchie ed Associazioni varie, contengono molte pagine di notevole interesse che risentono però della parcellizzazione, della mancanza di una visione unitaria dell’argomento e del territorio. Sarebbe sicuramente utile, interessante e proficuo poter raccogliere in un unico luogo tutto quello che riguarda il territorio del Ticino.

Appello al territorio del Ticino per la costituzione di un polo bibliotecario specializzato

È per questo motivo che il Centro rivolge un appello a tutte le Amministrazioni comunali, nonché ad associazioni, storici e centri culturali affinché mettano a disposizione volumi e materiale informativo da loro pubblicato nel corso degli anni per la costituzione sul territorio di un POLO BIBLIOTECARIO SPECIALIZZATO SULLA STORIA LOCALE che sia un punto di riferimento completo per appassionati, studiosi, studenti e diventi nel tempo Centro per la Promozione di convegni, corsi, pubblicazioni, laboratori a tema, luogo per incontri culturali aperto a tutti. A questo proposito si invitano gli interessati ad utilizzare il MODULO PER LE DONAZIONI messo a disposizione su richiesta dai responsabili del Museo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro