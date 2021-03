Vaccini: prenota in Comune

Non hai la possibilità di effettuare autonomamente l'adesione alle vaccinazioni anti-Covid... ecco che, una mano, ta la da il Comune. Aiuto nelle prenotazioni per gli over 80.

Non hai la possibilità di effettuare autonomamente l'adesione alle vaccinazioni anti-Covid... ecco che, una mano, ta la da il Comune. Sì, perché ad Inveruno, proprio per venire incontro ai cittadini over 80, è stato attivato un servizio di aiuto e sostegno, appunto, nelle procedure di registrazione alla campagna vaccinale. Come fare? Basterà chiamare il numero della Linea Diretta 353/4056360 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, prendere un appuntamento e recarsi, quindi, in Municipio, presso la sala del Camino (suonando al citofono 'Anagrafe'), portando con sè Codice Fiscale, Tessera Sanitaria, cellulare (o numero di telefono fisso).

