Pacchi alimentari per i bisognosi

La raccolta di generi alimentari della Caritas parrocchiale di Inveruno. Gesti semplici, ma di grande aiuto per chi, purtroppo, si trova in situazioni di difficoltà.

Latte, carta igienica, succhi di frutta, caffe, zucchero, detersivi e marmellata: generi alimentari per chi ha più bisogno. Il messaggio che li guida è certamente importante "Se ognuno fa qualcosa, allora tutti possiamo fare molto" (Beato Don Pino Puglisi), l'impegno che mettono, poi, altrettanto fondamentale. E, allora, ciascun cittadino può fare la sua parte: i volontari della Caritas parrocchiale di Inveruno, infatti, vi aspettano ogni mercoledì dalle 9 alle 12 presso la sede di via Grandi. Gli alimenti raccolti, con quanto ricevuto dal Banco Alimentare, verranno utilizzati per preparare i pacchi destinati alle famiglie bisognose.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro