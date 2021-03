60 anni di storia in cielo

Era il 1° marzo 1961 quando veniva costituita la Pattuglia Acrobatica Nazionale (P.A.N.) dell'Aeronautica Militare. 60 anni di Frecce Tricolore: simbolo, esempio e orgoglio.

La storia che si alza in cielo. 60 lunghi anni di momenti, ricordi, emozioni e quegli sguardi sempre in sù, per assistere ed ammirare allo spettacolo che ogni volta sanno regalare. Era il 1° marzo del 1961 quando cominciavano a muovere i primi passi le Frecce Tricolori. Il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, la cosiddetta Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) dell'Aeronautica Militare Italiana, un simbolo ed un esempio per il nostro Paese e per il mondo intero; la rappresentazione dei valori, della tecnologia, della professionalità e della capacità di fare squadra, appunto, della stessa Aeronautica. Eccole, insomma, sorvolare i cieli in tutta la loro maestosità e la magnificenza, portandosi dietro quel grande significato capace di scrivere pagine e pagine in Italia e anche fuori dai confini nazionali. Un traguardo che va ben oltre la giornata di oggi (1° marzo), ma che si è radicato e si radica, in maniera forte, nel passato, nel presente e nel futuro. Una formazione solitamente composta da 9 velivoli (che possono essere, a seconda delle esigenze del Reparto, anche 11 in totale, comprendendo così la figura del responsabile dell'addestramento acrobatico) che sono un orgoglio, il 'nostro' orgoglio. (Foto Franco Gualdoni)

