"Vaccini negli ospedali vicini"

Vaccinazioni confermate, ma... all'ospedale di Bollate. Subito, il sindaco ha contattato Ats, per sottolineare il disagio e chiedere che i vaccini vengano garantiti nelle strutture vicine.

Vaccinazioni confermate, ma... in ospedale a Bollate. Già, proprio così, perché sono state diverse le segnalazioni arrivate, in tale senso, all'Amministrazione comunale di Vanzaghello da parte dei cittadini. "Ciò sarebbe un grosso disagio - commenta il sindaco Arconte Gatti - Oltre ad essere in zona rossa, infatti, Bollate si trova a circa 40 chilometri dal nostro paese. Subito, allora, ho contattato Ats, segnalando, appunto, la grande difficoltà che questa organizzazione sta portando, chiedendo che ai nostri concittadini venga garantita la vaccinazione nei presidi ospedalieri vicini, come precedentemente concordato. Inoltre, ho colto l'occasione per proporre sempre ad Ats una soluzione interna al nostro paese, sviluppata con la collaborazione di un'azienda privata che metterà a disposizione uno spazio adeguato per effettuare le vaccinazioni sul territorio di Vanzaghello. Ritengo che questa possibilità possa agevolare non solo i vanzaghellesi, ma anche gli abitanti dei paesi limitrofi e possa contribuire a snellire le attività di vaccinazione. Continuerò a monitorare la situazione e a segnalare eventuali anomalie".

