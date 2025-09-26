meteo-top

Mal di schiena: buone pratiche

Salute ancora una volta al centro dell’attenzione. Un altro importante momento di incontro, confronto e spiegazione in sala consiliare a Vanzaghello con medici e specialisti.
Vanzaghello / Salute - Serata sulla salute

Salute ancora una volta al centro dell’attenzione. Un altro importante momento di incontro, confronto e spiegazione in sala consiliare a Vanzaghello con medici e specialisti durante l’iniziativa “Mal di schiena, buone pratiche per conservare la colonna vertebrale”. Grazie al dottor Alessandro Palazzolo (Specialista Posturologo) e alla dottoressa Adelia Gementi (Medico Specialista in Medicina Sportiva) i numerosi presenti hanno potuto avere fondamentali indicazioni e nozioni per prevenire problemi appunto legati alla schiena e alla colonna vertebrale. "Un ringraziamento particolare ai medici specialisti per la loro disponibilità e al CSA per la fattiva collaborazione - commenta il sindaco Arconte Gatti".

