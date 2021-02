Carnevale... che successo!

#carnevalecastano2021 de 'La Goccia' davvero da record. E così si raddoppia: da 500 a 1000 euro donati alle scuole per l'acquisto di lavagne interattive multimediali.

La risposta, alla fine, è stata eccezionale, anzi... di più. 'La Goccia' chiama, ecco che i cittadini ci sono e lo fanno con numeri davvero da record. Il #carnevalecastano2021 (online, per la pandemia da Covid-19 in corso), insomma, come si dice ha fatto davvero il 'botto'. Perché, se da una parte sono stati tantissimi i partecipanti (famiglie, bambini, giovani e adulti), dall'altra si è arrivati anche ad un risultato ulteriore. Già, all'inizio si era partiti con la donazione alle scuole di Castano di 5 euro ogni 2 maschere postate sulla pagina dell'associazione (500 euro il tetto massimo), ma, appunto, visto il grande traguardo centrato, si è deciso di raddoppiare. Sì, sono ben 1000 euro che che andranno, ora, all'istituto comprensivo 'Falcone e Borsellino' per il progetto di completamento del parco 'Lim' (lavagne interattive multimediali). "Grazie a tutti i partecipanti - affermano da 'La Goccia' - E' stato bello ed emozionante vedere una così straordinaria presenza. E, adesso, beh... non resta che darci appuntamento ai prossimi eventi e al carnevale del 2022".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro