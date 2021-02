Accompagnamento per i vaccini

Il Comune di Canegrate, in collaborazione con le associazioni Auser e Argento Vivo, ha promosso un servizio di accompagnamento delle persone in difficoltà nei centri vaccinali.

L'esigenza di vaccinarsi ce l'hanno, eccome, ma non tutti hanno amici, parenti o conoscenti che possano aiutarli a recarsi nei luoghi in cui poterla effettuare. Proprio a chi abbia difficoltà in tal senso si rivolge il Comune di Canegrate che, in collaborazione con le associazioni Auser e Argento Vivo, ha promosso un servizio di accompagnamento. "Aiutiamo gli anziani soli a raggiungere i centri vaccinali - spiega in una nota il Comune - se non sono in grado di farlo in autonomia o tramite la loro rete familiare possono chiedere il supporto del comune". Per chi abbia necessità di usufruire del servizio sono attivi diversi numeri ovvero lo 0331/463867 o 0331/463876 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 12. Un'alleanza tra pubblico e terzo settore a servizio di quella fascia di popolazione che, oltreché nel bisogno sanitario, versa anche in quello di avere un aiuto adeguato in grado di contrastare le difficoltà e la solitudine.

