Volontari per i bisognosi

Una mattina con i volontari della Casa della Carità di Legnano. Dalla preparazione dei pasti caldi, alla distribuzione, fino al sostegno morale che danno agli ospiti della mensa.

L'appuntamento, come sempre, è attorno alle 8.30-9. Arrivano uno dopo l'altro... guanti, grembiuli, mascherine e anche visiere, giusto il tempo di coordinarsi ed eccoli pronti ai propri posti. I compiti, ovviamente, sono differenti (c'è chi accoglie gli ospiti all'ingresso, chi è ai fornelli e chi, infine, serve ai tavoli), identica, invece, è la grande attenzione verso i bisognosi. L'impegno costante e quotidiano, insomma, a fianco di quanti, purtroppo, si trovano in situazioni di disagio e difficoltà; già, loro i volontari della Casa della Carità di Legnano, molto più di un semplice gruppo di persone, bensì un vero e proprio punto di riferimento e un sostegno importante e fondamentale. "Si comincia la mattina presto con la preparazione del pasto (un primo, un secondo, un contorno, lo yogurt, un dolce e la frutta; su cosa fare, viene deciso in base a ciò che abbiamo a disposizione nella dispensa e ognuno di noi, poi, ha un suo incarico) - raccontano - Quindi, alle 10-10.30 quando è tutto pronto, apriamo la mensa, per far sedere la gente e dare il via alla distribuzione del cibo". E così si va avanti per qualche ora. "Innanzitutto, chi viene è per avere un piatto caldo - concludono - ma per alcuni è pure l'occasione per scambiare quattro parole e sentirsi meno solo".

