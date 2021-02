Barlocco per il 'bis'

Il suo primo mandato sta per terminare; ora Alessandro Barlocco, cercherà di strappare la riconferma. Confermata la sua ricandidatura a sindaco di Villa Cortese.

Il suo primo mandato sta per terminare; ora Alessandro Barlocco, cercherà di strappare la riconferma. Per le prossime elezioni amministrative volte al rinnovo delle rappresentanze istituzionali sotto il cielo di Villa Cortese il candidato di bandiera di 'Insieme per Villa' sarà ancora lui. "Ci siamo messi in moto per scrivere il nuovo programma - ha spiegato sciogliendo la riserva sulla sua ricandidatura - secondo i principi che da sempre ispirano la nostra lista civica e che ci hanno guidato in questi anni di amministrazione, cioè partecipazione ai bisogni dei cittadini, impegno per garantire buoni servizi alla persona, attenzione al territorio e all'ambiente, valorizzazione delle associazioni locali e delle altre forme di aggregazione, apertura alle imprese del territorio per promuovere opportunità di lavoro e sviluppo, gestione attenta del denaro pubblico". Barlocco indica già, quindi, quelli che sono destinati a costituire i capisaldi del suo programma elettorale. "Il gruppo che ringrazio - prosegue - mi ha proposto di ricandidarmi alla carica di sindaco e ho accettato volentieri di mettermi nuovamente a disposizione per la nostra comunità di Villa Cortese con la consapevolezza di essere affiancato nella fase di campagna e, speriamo, anche per i prossimi anni di amministrazione daun gruppo di persone appassionate del nostro paese che hanno voglia di mettersi a disposizione degli altri". E, consapevole della strada percorsa in questi anni, è pronto a spendersi al massimo grado per quella "ancora da fare". Consapevole della delicatezza del momento causata dall'emergenza sanitaria del Covid, Barlocco conclude: "Stiamo lavorando per proporre tante cose belle e utili per la cittadinanza e continuare a far sì che Villa rimanga un bel posto in cui vivere".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro