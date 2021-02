Borri: nuova vita

Riqualificazione dell'ex tessitura Borri. Il progetto prevede, infatti, la realizzazione di due medie strutture di vendita, un ristorante, un parco e un parcheggio ad uso pubblico.

Il progetto è, certamente, importante ed anche ambizioso. Nuova vita per l'ex tessitura Borri di Castano. "Si tratta di un intervento di riqualificazione totale dell'area - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - Un'opera che partendo dal presente vuole guardare con particolare attenzione al futuro delle nostra città e, in generale, del territorio intero". Più nello specifico, a breve ci sarà la firma dal notaio, poi i lavori potranno prendere il via e nel giro di un anno circa dovrebbero arrivare a conclusione. "Che cosa si farà? - continua il primo cittadino - Lo spazio, in evidente stato di degrado, vderà il passaggio a carattere commerciale, con la realizzazione di due medie strutture di vendita, un ristorante, quindi un parco (gestito dai proprietari e a disposizione della cittadinanza) e un parcheggio ad uso pubblico. Non solo, perché, in parallelo, ci si muoverà con un miglioramento significativo per ciò che concerne la viabilità, sia tra le vie Gallarate e Monte Grappa, sia sul resto della zona attorno. Un'opportunità, lo ribadisco, di grande rilevanza che permette di sistemare un'area, oggi, abbandonata, offrendo assieme una serie di altri servizi per Castano e per i castanesi".

