Lega, Cecchetti coordinatore per la Lombardia

Fabrizio Cecchetti è il nuovo coordinatore regionale della Lega in Lombardia: raccoglie il testimone da Paolo Grimoldi.

Fabrizio Cecchetti è il nuovo coordinatore regionale della Lega in Lombardia: raccoglie il testimone da Paolo Grimoldi, che ora avrà un ruolo di primo piano nella segreteria nazionale del partito.

Dichiarazione di Matteo Salvini: “Buon lavoro a Fabrizio Cecchetti e grazie a Paolo Grimoldi per il lavoro, l’impegno e gli ottimi risultati di questi anni. In Lombardia la squadra della Lega conta ormai più di 200 sindaci, oltre 600 assessori, superiamo i 2mila consiglieri comunali, sono al lavoro 30 consiglieri regionali e vantiamo il record storico di iscritti e tesserati al Movimento. Il lavoro in Regione ha registrato un’accelerazione e un cambio di passo, donne e uomini della Lega garantiscono il loro massimo impegno per realizzare gli obiettivi: piano vaccinale rapido ed efficace, aiuti concreti per famiglie e imprese, apertura di cantieri fermi da troppo tempo. Una particolare attenzione sarà rivolta ai 230 Comuni lombardi che andranno al voto in primavera per il rinnovo del sindaco: da Milano a Varese, obiettivo della Lega e del centrodestra è offrire ai cittadini la possibilità di cambiare. Il 2021 sarà un anno di rinascita, nel nome della salute, del lavoro e del ritorno a una vita normale”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro