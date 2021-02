Altri 8 positivi: 15 in totale

Evolve, con un piccolo aumento complessivo, la situazione legata al Coronavirus per quanto riguarda la comunità di Cuggiono e Castelletto.

Evolve, con un piccolo aumento complessivo, la situazione legata al Coronavirus per quanto riguarda la comunità di Cuggiono e Castelletto. Rispetto alla scorsa settimana, infatti, vi è un aumento di un'unità sul totale delle 'positività' riscontrate.

"In questa ultima settimana 8 sono le nuove persone risultate positive e 7 sono i nostri concittadini ufficialmente guariti - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - A oggi sono 15 le persone positive nella nostra comunità.

Siamo fermi da tempo su questi numeri e questo vuol dire che la curva del contagio non sta scendendo. In attesa che la campagna vaccinale si avvii in modo certo e costante, continuiamo ad essere prudenti e usare tutte le cautele che ben conosciamo indossiamo sempre la mascherina nei luoghi pubblici e all’aperto, evitiamo assembramenti, rispettiamo il distanziamento e laviamoci o igienizziamoci spesso le mani.

Continuiamo tutti con buon senso, serietà e costanza".

