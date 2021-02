Bambini e bambine, quattro luoghi di Castano hanno bisogno del vostro aiuto. Pensa e realizza un progetto artistico, un disegno o un'idea per abbellirli.

Quattro luoghi: il parco di via Saragat e quello urbano della zona nord, le mura della scuola di via Giolitti e quelle del plesso di via Acerbi; per il resto, l'unico vincolo (se così lo si può chiamare) è che bisognerà usare la fantasia (e tanta). Bambini e bambine, insomma... tocca a voi. Già, perché Comune di Castano, Confcommercio, 'Albatros', Azienda Sociale, Scout con 'La Lombardia è dei giovani' hanno promosso la proposta 'Un amore di paese' - Sogna un paese a colori. Che cosa, allora, dovrete fare? Molto semplice, pensare e realizzare un progetto artistico, un disegno o un'idea che possa abbellire, appunto, una di queste aree. E quanto raccolto, diventerà spunto per la creazione di un laboratorio di riqualifica dei parchi e delle mura della città. "Forza - scrivono sul volantino di presentazione - hai tempo fino al 31 marzo. Per maggiori informazioni e contatti, scrivere agli educatori Chiara e Francesco all'indirizzo mail spazioratio [at] gmail [dot] com".

