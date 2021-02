'Oltre lo sguardo'

L’autore della pubblicazione ‘Volti di Cuggiono’ racconterà il suo modo di “vedere”, legato alle immagini di reportage sociali e alla ricerca nel ritratto in bianco e nero. Questa sera sui canali social dell'Ecoistituto.

‘Oltre il ritratto’ è il titolo dell’interessante incontro con il fotografo e giornalista Hermes Mereghetti, condotto da Annamaria Cecchetto, in programma venerdì 12 febbraio, alle ore 21, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Ecoistituto della Valle del Ticino. L’autore della pubblicazione ‘Volti di Cuggiono’ racconterà il suo modo di “vedere”, legato alle immagini di reportage sociali e alla ricerca nel ritratto in bianco e nero; numerose le sue opere esposte in mostre in Italia e all’estero.

