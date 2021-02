'Every Night'... Forza 18

Il gruppo musicale nato a Castano è diventato maggiorenne. 18 anni di iniziative, emozioni e solidarietà verso chi ha più bisogno. Il fondatore Antonio Coppola, tra ricordi e traguardi.

La musica che racconta storie, emozioni e momenti. Brani e note diverse, ma mai come oggi unite nel più classico e tradizionale 'Happy Birthday' o 'Tanti auguri', perché il traguardo è certamente di quelli che rimarrà per sempre nell'album dei ricordi personali. Maggiorenne... già 18 lunghi anni per l'Every Night, il gruppo musicale nato e cresciuto a Castano e che, nel tempo, è diventato un vero e proprio punto di riferimento anche per il territorio intero (e non solo). "Cosa dire - racconta il fondatore Antonio Coppola - Una sensazione fantastica; ogni istante, infatti, è stato davvero intenso e particolare e ci ha regalato grandi soddisfazioni". Ricordi davvero numerosi e che si susseguono uno dopo l'altro nella testa e nel cuore. "Uno particolare: una ragazza che si era avvicinata al gruppo e che era stata operata al seno - spiega - Ha voluto cantare con noi e quando è salita sul palco in oratorio per intonare 'Ave Maria', mi è venuto da piangere". Dagli inizi (nel 2003) ad oggi, insomma, è stato un mix di appuntamenti. "Tante le iniziative che ci hanno visti protagonisti - afferma - Spettacoli che hanno spaziato dalle piazze alle tensostrutture e fino alle case di riposo e che ci hanno permesso di incontrare e conoscere tanta gente". Una realtà che è cresciuta e che continua a crescere, praticamente di giorno in giorno, e dove i punti di forza sono la collaborazione e la solidarietà. "Perchè, ci tengo a sottolinearlo - afferma - durante i vari eventi, raccogliemo delle offerte libere che, poi, servono per acquistare prodotti e beni di prima necessità da donare alle varie comunità che si occupano di persone bisognose e in situazioni di difficoltà e criticità. Alla fine, cerchiamo di essere sempre in prima linea per dare un aiuto e un sostegno ed è questo che anima il nostro gruppo e tutti coloro che ne fanno parte". Giovani e adulti, alla fine, con la grande passione per la musica e che, appunto, con la musica regalano emozioni al pubblico. "Adesso l'obiettivo è puntare ai 20 anni - conclude Coppola - Purtroppo, l'emergenza Covid ci ha costretto a bloccare gli appuntamenti che erano già in calendario; comunque, sono solo rimandati a quando ci sarà la possibilità di farli".

EVERY NIGHT: "18 ANNI DI GRANDI EMOZIONI...."



