Solidarietà da parte di tutti: cittadini, commercianti e Protezione Civile. Prodotti di vario genere, per poi destinarli alle famiglie in difficoltà di Villa Cortese.

La vittoria è di tutti: cittadini, commercianti e Protezione Civile. Ma è soprattutto del cuore e della solidarietà. Di quella solidarietà che, a Villa Cortese, si è espressa con un'iniziativa particolare denominata appunto 'Acquista solidarietà'. Si trattava di raccogliere prodotti di vario genere, comprandoli dagli esercizi commerciali aderenti, per poi destinarli alle famiglie in difficoltà. E l'appello non è caduto nel vuoto. Le cifre lo documentano in modo eloquente: "Grazie all'aiuto della Prociv e di alcuni volontari - afferma il Comune in una nota - i prodotti raccolti sono stati poi raggruppati in modo da formare parchi, adattati in base alla composizione delle famiglie beneficiarie, che contenevano generi alimentari per garantire una spesa di circa 10 giorni, articoli di abbigliamento e biancheria intima, materiale scolastico, prodotti per igiene e persona e giochi". E, alla fine, il sollievo è stato concreto per 39 famiglie "Individuate - precisa il Comune - in collaborazione tra servizi sociali e Caritas". Il grazie è, quindi, collettivo e coinvolge "Tutte le persone che hanno contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa" e "Tutti i commercianti". Ancora una volta la comunità villina, al richiamo della solidarietà verso i bisognosi e in un periodo molto particolare, non si è rivelata sorda.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro