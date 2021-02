Su centotrentatrè Comuni ha conquistato l'ottavo posto. Quello di Dairago sul fronte dell'attenzione al verde è un traguardo decisamente lusinghiero. L'ottimo piazzamento conseguito nel concorso 'Let's green', un risultato importante.

Su centotrentatrè Comuni ha conquistato l'ottavo posto. Quello di Dairago sul fronte dell'attenzione al verde è un traguardo decisamente lusinghiero. L'ottimo piazzamento conseguito nel concorso 'Let's green', indetto dall'azienda Cap, non ha soltanto però un valore sul piano dell'orgoglio. Consentirà, infatti, al territorio dairaghese di potenziare con decisione il suo patrimonio ambientale. E' un'entusiasta sindachessa Paola Rolfi a spiegarlo in una nota: "Il Comune di Dairago - dice - ha vinto una fornitura di piante del valore di 15 mila euro". Essenze che permetteranno al comune di instaurare un equilibrio sempre più ottimale tra dimensione verde e parte edificata. Il primo cittadino, però, sa bene che questo successo è figlio del contributo di tutti. E per questo aggiunge un grazie "Ai tanti concittadini che si sono messi in gioco e hanno testimoniato le buone pratiche quotidiane a tutela dell'ambiente per una Dairago sempre più green".

