Matilde Fuccello: doppio titolo

La U.S. Dairaghese protagonista alle premiazioni provinciali con un doppio titolo per la giovanissima Matilde.

Mattinata di festa e di sport domenica 23 novembre all’Auditorium Paccagnini di Castano Primo, dove si sono svolte le Premiazioni Provinciali 2025 organizzate dal Comitato Provinciale FCI Milano. Un appuntamento molto atteso dal mondo ciclistico giovanile del territorio, che ha visto la partecipazione di atleti, società, tecnici e famiglie.

Tra le protagoniste assolute della giornata c’è stata Matilde Fuccello, atleta della U.S. Dairaghese Ciclismo, che ha conquistato un prestigioso doppio riconoscimento nella categoria G1: prima classificata come migliore della propria categoria e prima nella Challenge Multidisciplinare, a conferma della sua completezza e del suo talento nelle diverse discipline.

Un risultato che premia non solo l’impegno e la determinazione della giovane ciclista, ma anche il lavoro quotidiano svolto dalla società insieme ai propri allenatori e dirigenti. Un successo che mette in luce, ancora una volta, la crescita del movimento femminile nel ciclismo giovanile, sempre più protagonista e ricco di promesse per il futuro.

Per la U.S. Dairaghese Ciclismo questa premiazione ha rappresentato la degna conclusione di una stagione intensa e ricca di soddisfazioni, frutto del contributo di atleti, volontari, sponsor e famiglie che, con passione e dedizione, sostengono il percorso sportivo dei ragazzi.

La società ha voluto ringraziare il Comitato Provinciale FCI Milano per l’organizzazione della manifestazione e tutte le famiglie che, nel corso dell’anno, hanno accompagnato e supportato i giovani ciclisti in ogni gara e allenamento.

