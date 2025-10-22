meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo coperto, pioggia 13°
Gio, 23/10/2025 - 13:20

data-top

giovedì 23 ottobre 2025 | ore 13:51

Dairago piange don Carlo

Don Carlo Baggioli è una di quelle persone che hanno lasciato il segno all'interno del tessuto religioso e sociale di Dairago per la sua mitezza e disponibilità.
Dairago - don Carlo Baggioli

Fu coadiutore della parrocchia tra 1972 e 1984 e poi, dal 2018, risiedette all'interno della comunità. Don Carlo Baggioli è una di quelle persone che hanno lasciato il segno all'interno del tessuto religioso e sociale di Dairago per la sua mitezza e disponibilità. La sua scomparsa ha quindi suscitato profondo cordoglio in paese dove in molti lo conoscevano bene. Alla commozione per la sua morte ha partecipato anche il sindaco Paola Rolfi che, in una nota, scrive: "con profondo dolore e immensa gratitudine mi unisco al cordoglio per la scomparsa di don Carlo, un uomo di Dio che con il suo spirito libero e la sua capacità di andare oltre le convenzioni ha saputo rendere il Vangelo vicino a tutti". Del sacerdote Rolfi sottolinea "la grande capacità d'ascolto, la sua semplicità, il suo sorriso sincero, l'essere un pastore coraggioso e un vero innovatore".

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Nicolò un "Sì" che illumina Dairago
Dairago - Nicolò Frattolillo e la festa per l'ordinazione diaconale
Lo scorso sabato, Nicolò Frattolillo e un passo decisivo nel suo cammino vocazionale, che lo porterà, il prossimo 13 giugno, a ricevere anche l’ordinazione sacerdotale.
Nuovo defibrillatore
Dairago - Nuovo defibrillatore
Paola Rolfi ha voluto ringraziare perchè ogni defibrillatore rappresenta uno strumento prezioso per salvare una vita umana in pericolo e insidiata da un improvviso malore.
Ci si prepara al Palio
Dairago - Palio dei Rioni 2012.2
Da sabato 6 a domenica 14 settembre il 'Palio delle Contrade' animerà il paese con giochi, spettacoli e sfide tra le quattro contrade.

Invia nuovo commento