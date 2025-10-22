Dairago piange don Carlo

Don Carlo Baggioli è una di quelle persone che hanno lasciato il segno all'interno del tessuto religioso e sociale di Dairago per la sua mitezza e disponibilità.

Fu coadiutore della parrocchia tra 1972 e 1984 e poi, dal 2018, risiedette all'interno della comunità. Don Carlo Baggioli è una di quelle persone che hanno lasciato il segno all'interno del tessuto religioso e sociale di Dairago per la sua mitezza e disponibilità. La sua scomparsa ha quindi suscitato profondo cordoglio in paese dove in molti lo conoscevano bene. Alla commozione per la sua morte ha partecipato anche il sindaco Paola Rolfi che, in una nota, scrive: "con profondo dolore e immensa gratitudine mi unisco al cordoglio per la scomparsa di don Carlo, un uomo di Dio che con il suo spirito libero e la sua capacità di andare oltre le convenzioni ha saputo rendere il Vangelo vicino a tutti". Del sacerdote Rolfi sottolinea "la grande capacità d'ascolto, la sua semplicità, il suo sorriso sincero, l'essere un pastore coraggioso e un vero innovatore".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!