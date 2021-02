Identificati i “pattumeros”

I controlli sono stati effettuati in collaborazione da Polizia locale e Aemme Linea Ambiente: individuati 8 trasgressori.

Sono otto i trasgressori identificati nel corso dell’ultima settimana per abbandono di rifiuti e utilizzo improprio dei cestini. È questo il risultato dei controlli effettuati, anche con l’ausilio di fototrappole, dalla Polizia locale in collaborazione con Aemme Linea Ambiente nell’ambito delle azioni sistematiche contro il degrado del territorio. Gli otto “pattumeros”, perlopiù residenti a Legnano, saranno sanzionati in base al regolamento vigente con multe da 50 a 400 euro.

«Teniamo alta l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e del conferimento improprio degli stessi perché siamo decisi nel voler dare finalmente una svolta al problema –dichiara l’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca. Fra l’altro questa settimana invieremo una lettera all’associazione degli amministratori di condominio per aiutarci a informare i loro condomini su un uso corretto dei cestini; si tratta di un ulteriore passo per sensibilizzare i cittadini su una questione che si traduce in degrado ambientale e in costi per la collettività tutta».

