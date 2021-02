Ricordo: due appuntamenti

Due appuntamenti a Vanzaghello per il 'Giorno del Ricordo'. Il 9 febbraio l'incontro 'I Rimasti'; quindi il 15, con gli alunni di terza si parlerà della figura di Norma Cossetto.

Due appuntamenti a Vanzaghello per il 'Giorno del Ricordo'. Più nello specifico, il primo è in programma il 9 febbraio, quando l'Amministrazione comunale, in collaborazione con la biblioteca, ha organizzato, alle 21, l'incontro da remoto 'I Rimasti' di Anna Maria Crasti e Walter Matulich. "Un’occasione per ricordare le vicende umane vissute da donne, uomini e bambini giuliani rimasti nelle loro terre d’origine, per scelta e talvolta per costrizione. È a loro e alla loro memoria che questa serata vuole dare voce". Quindi, lunedì 15, le classi terze della scuola secondaria di primo grado parleranno della figura di Norma Cossetto, medaglia d’oro al valore civile, con l’intervento di Anna Maria Crasti, in diretta GoToMeeting.

