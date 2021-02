Croce Bianca: vaccinazioni e corsi

Tanta voglia di continuare in sicurezza per i duecento volontari della Croce Bianca sezione di Magenta e delegazione di Mesero. Completate le vaccinazioni anti-Covid.

Tanta voglia di continuare in sicurezza per i duecento volontari della Croce Bianca sezione di Magenta e delegazione di Mesero. Nelle scorse ore sono state completate le vaccinazioni anti-Covid per tutti gli operatori e a fine mese, inizio marzo, ripartiranno i corsi. La seconda dose del vaccino è stata somministrata all’ospedale Fornaroli. “Siamo entusiasti – ha commentato la presidente Laura Boschetti – non vedevamo l’ora di completare il ciclo di vaccinazione. Soddisfatti anche per la rapidità con cui siamo stati convocati”. Volontari e dipendenti hanno accolto, senza remore, l’invito a vaccinarsi. Tutti, nessuno escluso. “I nostri direttori sanitari hanno svolto un lavoro eccezionale – continua - hanno spiegato in maniera chiara ogni possibile effetto collaterale che la vaccinazione avrebbe potuto comportare”. Se oggi è stato compiuto un passo importante verso la tanta agognata normalità resta l’esperienza di un anno intenso di sacrifici e inevitabili timori che ciascun volontario porterà con sé. “La prima esperienza che porterò sempre con me in qualità di presidente – aggiunge – è di avere volontari e dipendenti eccezionali. Nonostante le preoccupazioni nessuno si è tirato indietro. Non solo per quanto riguarda i servizi in emergenza coordinati dal 118, ma anche nel supportare il Comune di Magenta nei servizi indispensabili. Quali ad esempio il portare gli indumenti in ospedale a chi era in isolamento. Per questo un doveroso ringraziamento a tutti i volontari e dipendenti. Per noi è stata quasi una chiamata alle armi”. Per quanto riguarda i corsi l’istruttore regionale Lorenzo Parmigiani spiega che si ricomincerà con il BLSD per i cittadini. “Saranno corsi con cadenza mensile – spiega – che pubblicheremo sul nostro sito e sulla pagina facebook. Ovviamente verranno garantire le consuete misure di sicurezza a cominciare dal numero ristretto di persone che vi potranno partecipare. Riprenderanno anche i corsi pediatrici. Mentre per coloro che ambiscono a diventare soccorritori in ambulanza ci sarà da aspettare fino ad ottobre per il corso 120 ore”.

