"La famiglia per un pacco?"

Il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin, mette in luce alcune perplessità per un episodio che l'ha visto protagonista in posta. Alcuni appunti per il servizio.

La pacatezza rientra tra i suoi elementi distintivi. Ma ci sono cose che anche a lui, Walter Cecchin, sindaco di San Giorgio su Legnano, fanno scappare la pazienza. Il primo cittadino ha voluto condividere via social con i suoi cittadini le sue perplessità per un episodio che ha vissuto in prima persona all'ufficio postale. E, per indicare lo spirito collaborativo del suo post, ha precisato che "Non è mia intenzione mettere in difficoltà nessuno, ma cercare di risolvere un problema che pare coinvolga spesso anche altri cittadini". Subito dopo viene a descrivere l'accaduto: "La scorsa settimana ricevo un avviso di giacenza - esordisce - e, il giorno stabilito, mi reco in posta per ritirare la raccomandata e, dopo circa 40 minuti di coda, ecco il mio turno, consegno l'avviso di giacenza e vedo immediatamente lo sguardo sorpreso dell'impiegata che mi chiede la delega per il ritiro, perché il pacco è per mia figlia che guarda caso ha il mio stesso cognome, naturalmente non ho nessuna delega perché, sull'avviso, viene riportato il solo cognome Cecchin, come facevo a saperlo?". Risultato: non ha potuto ritirare il pacco e ha dovuto fare ritorno a casa per fare firmare la delega. Poi il ritorno in posta e, "Dopo un'ora - precisa - riesco ad ottenere il mio pacco". Cecchin se ne è uscito con il suo plico, ma si è poi premurato di segnalare alle poste che "I cittadini hanno sempre un nome e un cognome che ci si possa identificare". Sarebbe quindi opportuno, ha consigliato a Poste Italiane, che "Anche sui vostri avvisi di giacenza deve essere riportato un nome e un cognome". L'alternativa a questo, nel dubbio su chi sia il titolare del plico da ritirare, è che la famiglia si sposti in comitiva. "La prossima volta - dice ridendoci un po' su per sdrammatizzare - saremo costretti a portare tutta la famiglia per ritirare un pacco, divertente, ma non tanto". E quel "non tanto" lo fa ritornare serio nei toni: "Poste Italiane, se ci sei batti un colpo e sistema questa anomalia". In pieno spirito costruttivo.

