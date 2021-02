La Biblioteca di Inveruno, in collaborazione con la Ditta Gioco Fiaba, propone a tutti i bambini dai 5 ai 10 anni un coinvolgente laboratorio carneval...dantesco.

In occasione dell’anno Dantesco, la Biblioteca di Inveruno, in collaborazione con la Ditta Gioco Fiaba, propone a tutti i bambini dai 5 ai 10 anni un coinvolgente laboratorio per far conoscere il più grande personaggio della letteratura italiana a 750 anni dalla sua nascita.

Il laboratorio online si terrà DOMENICA 14 FEBBRAIO dalle ore 10.00 alle ore 18.00, ma ci sarà la possibilità di collegarsi all’ora preferita perchè i vari conduttori proporranno l’attività a ciclo continuo, affinchè tutti i partecipanti possano completare l’esperienza, indipendentemente dall’ora in cui inizieranno.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi in Biblioteca entro il 12 febbraio chiamando al n. 02 9788121 o scrivendo a biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it.

Programma completo su:

https://www.comune.inveruno.mi.it/i-love-dante/

