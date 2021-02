Donazione per la pediatria

Busto Arsizio: 'La Casa di Chiara', 'la Famiglia Sinaghina' e il 'Moto Club' hanno donato apparecchiature per migliorare il benessere dei piccoli pazienti.

C’è una generosità che non passa in secondo piano di fronte alle urgenze di una pandemia. E’ quella che non dimentica il benessere di bambini e adolescenti ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio, diretto dalla dottoressa Simonetta Cherubini. In un 2020 contrassegnato dalla lotta al Sars-CoV-2, tre associazioni cittadine non hanno fatto mancare attenzione e vicinanza all’infanzia ospedalizzata attraverso una serie di donazioni.

La Casa di Chiara onlus, insieme alla Famiglia Sinaghina, ha donato tre culle molto desiderabili e molto utili per le peculiarità che consentono una maggiore vicinanza tra mamma e neonato, ad aumentare il benessere di questa diade meravigliosa.

Sempre la onlus di via Magenta, questa volta insieme al Moto Club, ha regalato un cardio-monitor, utile per la rilevazione dei parametri cardio circolatori nella gestione di situazioni cliniche impegnative o con caratteri di urgenza.

Non ultima, la Casa di Chiara ha fatto dono di un’apparecchiatura per l’ossigenoterapia ad alti flussi, necessaria nell’assistenza respiratoria di grado lieve-medio, molto utilizzata nella stagione autunno-inverno.

Afferma la dottoressa Cherubini: “A nome dell’équipe del reparto pediatrico esprimo ringraziamenti ed un rinnovato sentimento di gratitudine per questi amici che ancora una volta confermano grande sensibilità e attenzione al mondo dell’infanzia, oltre che generosità nei confronti della Pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio”.

“Ringrazio sempre di cuore la dottoressa Cherubini per la vicinanza nei nostri confronti e per la professionalità che ogni giorno dimostra nei confronti dei più piccoli, che per noi sono il vero obiettivo come associazione - dice Marco Cirigliano, Presidente La Casa di Chiara onlus -. Desidero inoltre ringraziare le due associazioni che si sono spese per organizzare eventi finalizzati alle donazioni, non ultimo l’amico Nicola Caccia per la serata in teatro con la Famiglia Sinaghina”.

Il Direttore sanitario dell’ASST Valle Olona, dottoressa Paola Giuliani: “Prosegue la cooperazione tra associazioni del terzo settore e di volontariato e ASST Valle Olona. Le opere di bene da sempre concorrono a rendere l’Ospedale casa di tutti. Queste nuove donazioni manifestano la vicinanza e la solidarietà da parte di uomini illuminati e ispirati alla collettività e riconoscono l’alto Servizio che ciascuno di noi, come professionista sanitario, è chiamato a dare. Grazie di cuore”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro