Magenta, rissa tra giovani

I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto domenica sera in piazza Liberazione dove due gruppi di ragazzi sono venuti alle mani.

Stanno indagando visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza del centro di Magenta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto domenica sera in piazza Liberazione dove due gruppi di ragazzi sono venuti alle mani. Una rissa vera e propria, ma che per fortuna non ha causato nessun ferito. Non sono spuntati coltelli, nessun tipo di arma. Ma quanto successo preoccupa notevolmente perché non è la prima volta che accade. I carabinieri hanno raggiunto piazza Liberazione con tre pattuglie e hanno ascoltato alcuni testimoni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro