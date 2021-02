Riapre il museo Sutermeister

Martedì 2 febbraio, con l’ingresso in zona gialla della Lombardia, il museo civico “Guido Sutermeister” riaprirà al pubblico.

Martedì 2 febbraio, con l’ingresso in zona gialla della Lombardia, il museo civico “Guido Sutermeister” riaprirà al pubblico. Data l’impossibilità, alla luce del DPCM 14/1, di aprire il sabato e la domenica, l’apertura del museo si estenderà, dalla prossima settimana e sino alla prima settimana di marzo, alla giornata di lunedì. L’apertura, sino al 5 marzo, sarà quindi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

Le misure adottate per l’emergenza covid stabiliscono che l’ingresso per singoli e famiglie sia preferibilmente su prenotazione, mentre la prenotazione sia obbligatoria per gruppi di 8 persone al massimo. L’ingresso dei visitatori avverrà dall’entrata principale, l’uscita dalla porta d’emergenza. Il numero massimo di visitatori nell’edificio è di 8 e, all’ingresso di ogni sala, sarà indicato il numero massimo di visitatori ammesso. Al raggiungimento degli 8 visitatori saranno bloccati gli accessi e i visitatori dovranno attendere all’esterno mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro

I visitatori dovranno:

- indossare la mascherina e i guanti

- sottoporsi alla misurazione della temperatura

- utilizzare la soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani (messa a disposizione su un tavolino all’ingresso)

- mantenere almeno 1 metro di distanza tra di loro

I visitatori privi di mascherina non potranno accedere

Tutti i depliant e altro materiale informativo del Museo non saranno più disponibili liberamente. Saranno predisposti dei plichi contenenti il materiale informativo che saranno consegnati agli utenti che ne faranno richiesta.

