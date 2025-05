Otto francobolli storici

Accanto al leggendario Palio di Legnano, troveranno spazio anche manifestazioni iconiche come il Palio di Siena, il Palio di Asti, il Palio dei Normanni di Piazza Armerina, la Giostra del Saracino, il Palio del Golfo di La Spezia, la Quintana di Foligno e la Quintana di Ascoli.

Mercoledì 21 maggio sarà una data da segnare negli annali della storia legnanese. La Fondazione Palio di Legnano sarà infatti protagonista a Roma, nella prestigiosa cornice del Salone degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per la presentazione ufficiale di una nuova serie tematica di francobolli ordinari dedicata alle "Eccellenze del patrimonio culturale italiano".

Alle ore 12.00 verranno svelati otto francobolli che omaggiano altrettante rievocazioni storiche tra le più celebri del Paese. Accanto al leggendario Palio di Legnano, troveranno spazio anche manifestazioni iconiche come il Palio di Siena, il Palio di Asti, il Palio dei Normanni di Piazza Armerina, la Giostra del Saracino, il Palio del Golfo di La Spezia, la Quintana di Foligno e la Quintana di Ascoli.

Un riconoscimento prestigioso, che celebra non solo la storia e la tradizione della manifestazione legnanese, ma anche l’impegno e la passione della comunità che ogni anno la rende viva e attuale. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione delle tradizioni popolari italiane attraverso strumenti simbolici come il francobollo, piccolo testimone di cultura e identità nazionale.

«Essere inclusi in questa serie tematica rappresenta per Legnano un motivo di orgoglio – commenta la Fondazione Palio – e ci conferma ancora una volta come ambasciatori di una storia che sa ancora parlare al presente».

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!