'Fratelli d'Italia': circoli a Cuggiono e Turbigo

Un gruppo politico in forte espansione nel territorio, due volti noti del panorama politico locale che ci mettono la faccia come presidenti: Andrea Azzolin a Turbigo e Giuliana Soldadino a Cuggiono saranno infatti i rappresentanti dei nuovi circoli di ‘Fratelli di Italia’.

ON. LUCREZIA MANTOVANI: “FDI ATTRATTIVA SUI TERRITORI, AVANTI CON IL RADICAMENTO SU TUTTO L’ALTOMILANESE”

“FDI è un partito sempre più radicato sul territorio che, ancora più adesso, vuole dare testimonianza concreta e attiva di come la sovranità appartenga al popolo: abbiamo un Presidente del Consiglio che non è frutto di alcuna determinazione da parte dei cittadini. Sono invece gli italiani e non il Palazzo a dover scegliere, con il voto popolare, il capo del Governo”. E’ con queste parole che Giuliana Soldadino e Andrea Azzolin annunciano la nascita, in qualità di Presidenti, dei Circolo di Fratelli d’Italia a Cuggiono e Turbigo.

TURBIGO, AZZOLIN: “SAREMO PUNTO DI RIFERIMENTO, PRONTI PER LE COMUNALI”

“Sono molto onorato per la fiducia accordatami e di essere stato scelto quale Presidente di Fratelli d’Italia a Turbigo, gruppo di persone che da tanti anni è attivo e si prodiga per il bene del nostro paese. L’ufficializzazione del circolo è un traguardo molto importante, che serve a ribadire con forza che noi ci siamo, qui ed ora, a presidiare con convinzione i nostri valori e idee, lavorando per mettere in campo proposte concrete per il nostro territorio. Nonostante il periodo particolarmente complicato –sottolinea Azzolin- non intendiamo abdicare alla funzione principale da sempre incarnata dal nostro gruppo e che il circolo intende continuare ad avere nei confronti dei nostri concittadini: essere punto di riferimento, essere vicini ai turbighesi e disponibili all’ascolto. Esorto i giovani e chiunque abbia intenzione di conoscere il nostro movimento a contattarci anche in vista delle imminenti elezioni comunali del 2021”.

CUGGIONO, SOLDADINO: “LA NOSTRA VOCE A FAVORE DELLE PERSONE, SOPRATTUTTO LE PIU’ DEBOLI ED INDIFESE”. ADERISCE ANCHE MARCO MALTAGLIATI, CANDIDATO SINDACO DI CUGGIONO

“Vogliamo levare, forte e chiara, la nostra voce in difesa della persona umana, soprattutto in questo periodo di grande sofferenza, per i più fragili, per le persone malate, per chi vive un’ingiusta solitudine senza conforto, in difesa di Dio, della Patria e della Famiglia e per promuovere la nostra libertà. In qualità di Presidente del Circolo –continua Soldadino- sarò a servizio della nostra comunità e non sarò sola”. Molto significativa infatti l’adesione di Marco Maltagliati, attuale capogruppo della Lista Civica Prima Cuggiono e Castelletto e vera sorpresa delle ultime elezioni amministrative delle scorso settembre che ricoprirà la carica di Vicepresidente. “Lavorerò –dichiara Maltagliati- con ancor più determinazione per farmi carico di un’alternativa forte e chiara all’attuale Amministrazione. Intendiamo dare coerenza all’anima del nostro Comune, per un centrodestra cuggionese competitivo e competente, soprattutto per i giovani”. “Partiremo con una grande campagna adesioni: vogliamo creare un contenitore ampio –continua Soldadino- che possa dialogare con altre realtà sovracomunali, per connettere buone pratiche e per dire forte e chiaro che un’alternativa vitale per Cuggiono esiste”.

MAERNA (FDI MAGENTA ): “CONTINUA e CRESCE L’IMPGENO DI FRATELLI D’ITALIA SUL TERRITORIO

Castanese, Magentini, Abbiatense. Dopo la costituzione del Circolo di Corbetta, nascono ora Circoli in due comuni molto importanti del territorio, Cuggiono e Turbigo che si uniscono ai Circoli già costituiti di Castano e Ossona e quelli del Magentino Abbiatense.Obiettivo di FDI e’ quello di consolidare la presenza anche nei comuni più piccoli al fine di partecipare attivamente alla vita politica amministrativa delle varie comunità e contribuirà attivamente alla soluzione dei problemi dei nostri cittadini soprattutto in questo momento così difficile”

SISLER (FDI MILANO): “NEI COMUNI LE MIGLIORI RISORSE A SERVIZIO DELLA COMUNITA”

“Quando la linea politica è chiara e lineare, il territorio risponde. Per questo –dichiara Sandro Sisler, portavoce provinciale di Milano di FDI- guardo con favore alla nascita di queste due realtà che consolidano il processo di crescita e di rafforzamento di FDI in provincia di Milano. Il ruolo dei Comuni in questa fase di difficoltà per il Paese è fondamentale. Anche su indicazione della nostra Portavoce regionale Sen. Santanchè –prosegue Sisler- vogliamo portare sui nostri territori le migliori risorse a servizio delle comunità e delle loro esigenze”.

On. MANTOVANI: “FDI DIMOSTRA CAPACITA’ ATTRATTIVA SUI TERRITORI. AVANTI CON IL RAFFORZAMENTO DEL PROGETTO DI GIORGIA MELONI IN TUTTO L’ALTOMILANESE”

“FDI cresce non solo nei sondaggi, ma dimostra vitalità e capacità attrattiva sui territori e fra la gente. Ne sono prova i nuovi circoli di Turbigo e Cuggiono composti da persone serie, valide e soprattutto determinate nel voler cambiare e migliorare le nostre comunità ed il nostro Paese. La presenza di tanti giovani sono davvero un ottimo segnale: a loro rivolgo il mio saluto ed il mio incoraggiamento. Vogliamo da qui proseguire –sottolinea l’On. Lucrezia Mantovani, deputato di FDI- per rafforzare il progetto di Giorgia Meloni in tutto l’Altomilanese. L’alternativa all’accozzaglia di potere di Conte e del governo Pd-M5S-transfughi esiste ed è rappresentata da Fratelli d’Italia con tutti gli alleati del centrodestra”.

