L'ultimo saluto a don Giampiero

Il ricordo di don Giampiero Baldi sarà oggi e domani con due rosari a Castelletto; giovedì alle 15 i solenni funerali nella parrocchiale di Turbigo.

Era nato ad Abbiategrasso il 5 novembre 1937. Dopo gli anni della formazione nei seminari di Seveso e Venegono, don Giampiero Baldi venne ordinato sacerdote il 25 febbraio 1961 dal cardinale Giovanni Battista Montini, futuro papa Paolo VI. La sua prima destinazione fu la parrocchia di Quinto Romano, dove svolse il ministero di vicario parrocchiale fino al 1973. Poi, il 16 settembre di quell’anno, il cardinale Giovanni Colombo lo chiamò a guidare come parroco la comunità di Casate Ticino, dove rimase per tredici anni intensi, caratterizzati da un profondo impegno pastorale e da numerose iniziative, tra cui la ristrutturazione della chiesa parrocchiale, che volle fortemente.

Da lì il suo cammino lo portò a Turbigo, dove divenne un punto di riferimento per l’intera comunità e accompagnò la nascita della Comunità Pastorale “In Binda” insieme alle parrocchie di Robecchetto, Malvaglio e Nosate. Negli ultimi anni, il suo ministero proseguì a Castelletto di Cuggiono, dove continuò a donarsi con la stessa dedizione e fede che avevano sempre contraddistinto il suo servizio.

Don Giampiero è stato un sacerdote di preghiera, fede autentica e ascolto, ma anche un uomo di fine ironia, grande tempra e profonda umanità. Ha accompagnato generazioni nella crescita spirituale, intrecciando la fede con la vita quotidiana e lasciando un segno profondo nel cuore di chi lo ha incontrato.

Ora le comunità che lo hanno conosciuto e amato si raccolgono nella preghiera.

La salma di don Giampiero sarà da questo pomeriggio presso la Scala di Giacobbe.

Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, alle ore 21, verrà recitato il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Castelletto di Cuggiono.

Da giovedì mattina, la salma sarà trasferita nella chiesa parrocchiale di Turbigo, dove alle ore 14.30 verrà recitato il Rosario, seguito alle ore 15.00 dai funerali solenni.

La tumulazione avverrà poi nel cimitero di Turbigo, nella tomba dei parroci.

