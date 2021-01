Schiume: "Battaglia insieme"

Problema delle schiume e degli scarichi nel Canale Industriale e nel Ticino: "E' fondamentale che il territorio intero sia coinvolto, affinché l'attenzione resti sempre alta".

"L'unione fa la forza" o riprendendo la celebre frase de 'I Tre Moschettieri' "Tutti per uno, uno per tutti". Solo che stavolta i moschettieri sono e dovranno essere diversi, perché il problema delle schiume e degli scarichi nel Canale Industriale e nei corsi d'acqua del nostro territorio "Può essere risolto solo se l'area intera viene coinvolta". E così, allora, ecco che dai coordinamenti alle varie realtà associative e politiche e fino ai singoli cittadini, ormai da tempo si sta lavorando per tenere costantemente monitorata la situazione e riuscire il prima possibile ad arrivare ad una soluzione che tuteli e salvaguardi l'ambiente e ciò che c'è attorno. "Uno degli ultimi tasselli - spiegano - Il 16 ottobre dello scorso anno la Città Metropolitana di Milano ha rinnovato l’autorizzazione allo scarico nel Canale e nel Ticino delle acque reflue urbane rilasciate dall'impianto di depurazione di Sant'Antonino Ticino. La stessa Città Metropolitana ha, però, imposto dei vincoli temporali per l'attuazione degli interventi necessari per il corretto funzionamento del depuratore. Per questo, è importante che ognuno di noi (popolazione, associazioni e amministrazioni) manteniamo alta l'attenzione, per far si che tali prescrizioni vengano rispettate. Da settimane, quindi, siamo impegnati alla stesura di un documento condiviso, per coinvolgere il maggior numero possibile di realtà locali, in modo da tutelare la nostra terra, la nostra salute e il nostro futuro". (Video Eliuz Photography)

uNA BATTAGLIA DI ANNI E ANNI: SPREAFICO DI 'SALVIAMO IL TICINO' E LEGAMBIENTE



