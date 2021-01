TdV: "Cambio di passo..."

Turbigo da Vivere tra presente, futuro ed elezioni. "Nuovo percorso condiviso con quelle forze sociali e politiche che non si riconoscono nell'operato dell'attuale Amministrazione".

"Il momento del cambio di passo"... Ed è proprio da qui, allora, che vuole partire Turbigo da Vivere per il presente, il futuro e, ovviamente, anche per l'appuntamento elettorale che quest'anno vedrà i turbighesi andare a scegliere la prossima Amministrazione comunale. "Troppo tempo è passato da quando il nostro paese guardava con ottimismo al domani - scrivono dal gruppo, oggi sui banchi dell'opposizione in consiglio - Troppo tempo è passato da quando la nostra comunità era un punto di riferimento per l'intera zona. Troppe occasioni sono andate perdute negli ultimi 10 anni; è ora di riunire il tessuto sociale e ridisegnare insieme un nuovo orizzonte, sostenibile e condiviso. Serva una nuova piattaforma comune, da cui guardare con positività al futuro". Mai come adesso, insomma, c'è bisogno, appunto di quel "cambio di passo" che è al centro delle attenzioni dei vari componenti di TdV. Un gruppo civico che ha rappresentato negli ultimi 20 anni una realtà consolidata nel panorama politico ed al quale molti cittadini hanno dato fiducia, condividendone lo spirito di servizio e l'obiettivo di un paese incentrato sulla persona, sul valore della qualità della vita, del lavoro e del rispetto del patrimonio storico ambientale. "Negli ultimi 12 mesi poi - ribadiscono - un evento di portata secolare ha ulteriormente evidenziato, se ve ne fosse stato bisogno, la necessità di un cambiamento urgente ed indifferibile, per ritrovare un traguardo condiviso di comunità che raccolga le idee più innovative, al fine di valorizzare un patrimonio inestimabile in cui e su cui viviamo. Nel circondario, infatti, siamo l'area con le maggiori potenzialità in moltissimi ambiti (industria, ambiente, acqua, reti di comunicazione, storia, ecc...) Eppure assistiamo, purtroppo, da tempo ormai ad una costante fuga dei nostri giovani, che trovano lavoro e casa al di fuori di Turbigo. Proprio queste potenzialità inespresse e questo preoccupante fenomeno ci hanno interrogato e portato a ritenere necessario un nuovo percorso condiviso con quelle forze sociali e politiche del paese che non si riconoscono nell'operato dell'attuale Amministrazione". Un percorso che, ci tengono a sottolineare, sarà e dovrà essere incentrato sull'innovazione e sulla collaborazione per valorizzare il tessuto ambientale, storico ed economico. "Come in ogni famiglia - concludono - mettiamo la nostra conoscenza ed esperienza a servizio dei ragazzi, verso i quali riponiamo una grande fiducia. La loro capacità di disegnare un domani in linea con le loro attese e le loro speranze dovrà essere guida per le sfide che ci attendono nel nuovo decennio".

