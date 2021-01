Busto, Comune 'green'

Busto Garolfo nel novero dei Comuni 'verdi', ricevendo un premio per il concorso di gruppo 'Let's green'. Fornitura di piante, ora, per il paese e per un ambiente sempre più sano.

La vittoria è di tutti: scuole, cittadini e associazioni. L'unione delle forze ha portato il comune di Busto Garolfo a entrare nel novero di quelli 'verdi', ricevendo un premio per il concorso di gruppo 'Let's green', promosso da gruppo Cap. Ma, come annuncia una soddisfattissima sindaca Susanna Biondi, il Comune porterà a casa qualcosa di più di un semplice riconoscimento. L'Amministrazione comunale potrà anche disporre, infatti, come si legge in una nota, "Di una fornitura di piante, tra i più efficaci rimedi per compensare l'emissione di Co2 e ridurre l'inquinamento per dare vita a un'area verde che andrà a beneficio di tutta la comunità". Il primo cittadino parla di "Una bellissima notizia" complimentandosi con Cap per l'idea di organizzare un concorso su questo tema e "Con il suo presidente Alessandro Russo per il costruttivo pensiero che sta alla base di Let's green". Un concorso vestito di un messaggio preciso: abituarsi a svilupppare una progressiva cultura del rispetto del verde attraverso un rapporto armonico con esso e una sua progressiva valorizzazione. "Quasi un progetto educativo - commenta ancora Biondi - che ci ha spinto a riflettere su gesti e abitudini che ogni giorno mettiamo in atto, spesso senza neppure pensarci, eppure quei comportamenti possono alla fine fare la differenza a livello di tutela dell'ambiente, salute, qualità del cibo, dell'aria e dell'acqua". Soddisfatto lo è anche Russo che valuta a suon di sorrisi i 3000 progetti pervenuti e definisce il buon esito del concorso "Un risultato per nulla scontato". L'ampio materiale pervenuto, oltre a dare sconto di un notevole slancio di creatività a servizio della tutela dell'ambiente, dà conto anche, ad avviso di Russo, di "Quanto sia importante per ogni comunità l'attenzione all'ambiente e quanto impegno vi sia dietro ogni gesto virtuoso". Al di là di ogni slogan ambientale, con fatti concreti e figli dell'impegno di tutti.

