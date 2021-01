Abbandona rifiuti: sanzionato

Lavoro di indagine della Polizia locale di Buscate. Rintracciato, infatti, il trasgressore. Aveva buttato indebitamente rifiuti. Massima attenzione per i reati ambientali.

Rifiuti abbandonati: individuato e sanzionato. L'importante lavoro di indagine, ricerca e verifica, appunto, del materiale scaricato indebitamente ed ecco che gli agenti della Polizia locale di Buscate sono riusciti a rintracciare l'autore che è stato multato. "Con il comando cittadino e come Amministrazione comunale - afferma il sindaco Fabio Merlotti - da sempre stiamo ponendo particolare attenzione ai reati ambientali. Proprio in questo senso, allora, recentemente i nostri Vigili hanno rintracciato il trasgressore che aveva buttato alcuni rifiuti. Nei suoi confronti, pertanto, gli è stato elevato un verbale da 600 euro. L'impegno, comunque, in tale senso andrà avanti, per cercare di prevenire e reprimere il più possibile episodi del genere".

