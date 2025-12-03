meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole sparse 10°
Mer, 03/12/2025 - 11:50

data-top

mercoledì 03 dicembre 2025 | ore 12:46

Interventi di manutenzione

Lavori forse “silenziosi” ma fondamentali per la sicurezza e il decoro degli spazi più vissuti del paese.
Buscate - Lavori di manutenzione, novembre 2025

Negli ultimi giorni Buscate ha visto una serie di interventi di manutenzione diffusa, lavori forse “silenziosi” ma fondamentali per la sicurezza e il decoro degli spazi più vissuti del paese. L’Amministrazione comunale ha infatti portato a termine alcune sistemazioni mirate che rispondono alle segnalazioni dei cittadini e alla volontà di mantenere in buono stato strade, piazze e aree verdi.

In via Pio XII è stato rifatto un tratto di asfalto particolarmente danneggiato, un punto critico che negli ultimi mesi aveva creato disagi alla circolazione. Una piccola opera, ma importante per la sicurezza di automobilisti e residenti.
Intervento anche in Piazza Unità d’Italia, dove sono stati sistemati i cordoli che delimitano marciapiedi e aiuole: un lavoro che restituisce ordine all’area e migliora il transito pedonale.

Cura particolare anche per il Parco Pratone, uno degli spazi verdi più frequentati dalle famiglie. Qui è stata rimossa una vecchia panchina in cemento ormai ammalorata, non più sicura per l’uso. Contestualmente è stata sistemata la fontanella del parco, un servizio semplice ma prezioso per chi attraversa o vive quotidianamente quest’area.

Interventi puntuali, forse non eclatanti, ma che testimoniano l’attenzione del Comune verso la manutenzione ordinaria e la qualità degli spazi pubblici: un impegno costante che contribuisce a rendere Buscate più sicura, accogliente e curata.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Un pranzo che unisce le generazioni: festa per gli over 75 al Centro Anziani
Buscate - Pranzo ultra 75enni 2025
Il Centro Anziani ha organizzato il tradizionale appuntamento dedicato agli ultra 75enni, un momento ormai atteso che continua a essere un tassello prezioso della vita sociale buscatesi.
Il Distretto del Commercio Alto Milanese alla Fiera di San Martino
Commercio - Logo del Distretto Alto Milanese
"L’obiettivo è semplice ma fondamentale: rendere il commercio locale più forte, più moderno e più accessibile".
59mila euro per rinnovare la mensa scolastica
Buscate - Lavori alla mensa scolastica
I lavori hanno riguardato lo smontaggio e lo smaltimento dell’impianto esistente, la fornitura e posa di nuove cappe e l’installazione di motori dedicati.

Invia nuovo commento