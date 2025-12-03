Lavori forse “silenziosi” ma fondamentali per la sicurezza e il decoro degli spazi più vissuti del paese.

Negli ultimi giorni Buscate ha visto una serie di interventi di manutenzione diffusa, lavori forse “silenziosi” ma fondamentali per la sicurezza e il decoro degli spazi più vissuti del paese. L’Amministrazione comunale ha infatti portato a termine alcune sistemazioni mirate che rispondono alle segnalazioni dei cittadini e alla volontà di mantenere in buono stato strade, piazze e aree verdi.

In via Pio XII è stato rifatto un tratto di asfalto particolarmente danneggiato, un punto critico che negli ultimi mesi aveva creato disagi alla circolazione. Una piccola opera, ma importante per la sicurezza di automobilisti e residenti.

Intervento anche in Piazza Unità d’Italia, dove sono stati sistemati i cordoli che delimitano marciapiedi e aiuole: un lavoro che restituisce ordine all’area e migliora il transito pedonale.

Cura particolare anche per il Parco Pratone, uno degli spazi verdi più frequentati dalle famiglie. Qui è stata rimossa una vecchia panchina in cemento ormai ammalorata, non più sicura per l’uso. Contestualmente è stata sistemata la fontanella del parco, un servizio semplice ma prezioso per chi attraversa o vive quotidianamente quest’area.

Interventi puntuali, forse non eclatanti, ma che testimoniano l’attenzione del Comune verso la manutenzione ordinaria e la qualità degli spazi pubblici: un impegno costante che contribuisce a rendere Buscate più sicura, accogliente e curata.

