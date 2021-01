Messaggi e parole per i Tre Martiri

Giorno della Memoria e Eccidio dei Tre Martiri Castanesi: proiezioni sulla facciata dell'ex palazzo Municipale di Castano. Un ricordo indelebile nei cuori e nella testa di tutti.

Un ricordo indelebile; una pagina terribile della storia della città; tre nomi che, da quel giorno, continuano a rivivere nei cuori e nella testa di tutti. Antonio Noé, Franco Noé e Franco Griffanti: i tre martiri castanesi, tre giovani eroi, tre giovani partigiani che hanno donato la loro vita per consegnare alle generazioni future la libertà. "Che il loro sacrificio sia sempre da monito ed esempio", "Chiunque crede nella libertà avrebbe fatto la stessa cosa"... sono, allora, solo alcuni dei messaggi che, uno dopo l'altro, si sono susseguiti nelle scorse ore e si susseguiranno anche nelle prossime settimane sulla facciata dell'ex palazzo Municipale in piazza Mazzini. Perché è così che quest'anno, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19, Castano ha voluto rendere omaggio e celebrare, appunto, i suoi tre concittadini, appunto con una serie di proiezioni, per non dimenticare. "La pandemia ci ha costretti ad adottare misure straordinarie - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - Ma niente potrà mai impedirci di testimoniare e tramandare la memoria. Assieme alla sezione Anpi, dunque, abbiamo deciso di dedicare, in occasione del Giorno della Memoria e di quello del Ricordo e dell'Eccidio dei Tre Martiri Castanesi, un intero mese alla commemorazione del nostro passato. E' importante continuare a coltivare i semi proprio della memoria e difenderli, al fine di ricordare e non commettere più gli errori disumani del nazifascismo".

